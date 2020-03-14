Во Франции ничего не работает, кроме продуктовых магазинов

Во Франции почти ничего не работает. Фото: pixabay.com

Во Франции почти ничего не работает. Фото: pixabay.com

Все общественные места стараются закрывать из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 14 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на слова премьер-министра Франции Эдуар Филипп. Он заявил, что на территории страны закрываются все общественные места – рестораны, кинотеатры и ночные клубы. Работу не прекращают только продуктовые магазины. Всему виной – распространение коронавируса.

При этом общественный транспорт продолжает функционировать. Первый тур муниципальных выборов также состоится, несмотря на пандемию.

Напоминаем, что во Франции от коронавируса умерли почти 80 человек. Власти делают все, чтобы остановить распространение инфекции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские медики рассказали, как обезопасить себя от коронавируса. Они отметили, что в борьбе с пандемией важен иммунитет.