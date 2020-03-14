Блогер Диденко рассказала дочери о смерти отца

Малышка немного поплакала, но спустя время начала танцевать.

Об этом стало известно 14 марта. Обо всем блогер Екатерина Диденко рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она заявила, что наконец рассказала старшей дочери о смерти папы. Все произошло на приеме у психолога – девочка сначала расплакалась, но спустя полчаса она уже танцевала и радовалась жизни. Блогер отметила, что это нормальная реакция для ребенка, ведь она еще маленькая и не все понимает. Остается только наблюдать за поведением малышки. Младший ребенок же слишком мал – с ним беседу не проводили.

Напоминаем, что трагедия произошла 28 февраля во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, скончались три человека, в том числе ее муж. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Диденко раздала вещи малоимущим после смерти мужа. Часть вещей были отданы малоимущим.