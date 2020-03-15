В поселке Липовка спасатели потушили полыхающий частный дом

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В поселке Липовка Ленобласти загорелся частный дом.

Пожар произошел поздно вечером 14 марта, сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сообщение о возгорании поступило поздно вечером в 23:05.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 80 квадратный метров. Справиться с огнем удалось в 00:12.

О причинах пожара не сообщается. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Северной столицы ранним утром загорелся сарай. Пламя также охватило находящуюся рядом баню.