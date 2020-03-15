ДТП с участием мусоровоза и Volkswagen на КАД перекрыло левый и правый ряды

В воскресенье, 15 марта на КАД в Петербурге произошло ДТП с участием мусоровоза и легкового автомобиля Volkswagen.

На опубликованных снимках в соцсетях видно, как иномарка от удара перевернулась, а грузовик въехал в забор. Участники ДТП перекрыли левый и правый ряды.

«На КАД (дамба) сегодня в 8:20 произошло столкновение мусоровоза и седана Фольксваген.

Перекрыты левый и правый ряд, по центральной полосе лежат обломки. Пострадавших вроде нет» — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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