На улице Зины Портновой петербуржец ударил сына ножом

В Петербурге задержан 71-летний пенсионер, который ударил ножом своего сына.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пожилой мужчина напал на своего 44-летнего сына в субботу. Инцидент произошел вечером 14 марта в квартире одного из домов по улице Зины Портновой.

После распития алкоголя между мужчинам произошел конфликт, в ходе которого задержанный ударил своего сына ножом. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя. Преступный инцидент произошел в среду, 10 марта, в квартире дома 35 по Крикковскому шоссе.