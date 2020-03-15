Каршеринг после ДТП вылетел на обочину Петергофского шоссе

В воскресенье, 15 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

Иномарка оказалась на обочине Петергофского шоссе. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, неизвестны.

«Каршеринг вылетел с дороги на Петергофском шоссе 11/21», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что водитель не справился с управлением.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.