Каршеринг после ДТП вылетел на обочину Петергофского шоссе

Каршеринг после ДТП вылетел на обочину Петергофского шоссе
Опят каршеринг. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 15 марта произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля.

Иномарка оказалась на обочине Петергофского шоссе. Обстоятельства, при которых произошло ДТП, неизвестны.

«Каршеринг вылетел с дороги на Петергофском шоссе 11/21», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что водитель не справился с управлением.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Каршеринг после ДТП вылетел на обочину Петергофского шоссе
Роспотребнадзор: трое россиян заразились коронавирусом в России, а не ...
В Пушкине похитили человека ради 6,5 тысячи рублей
На проспекте Культуры столкнулись два каршеринга
Кинологи назвали самые популярные породы собак у россиян
На улице Зины Портновой петербуржец ударил сына ножом
Минздрав Франции рассказал, какие препараты опасны при коронавирусе
Петербуржцы опустошают прилавки магазинов