На Димитрова ДТП с двумя иномарками осложнило движение транспорта

В воскресенье, 15 марта, на перекрестке улиц Дмитрова и Будапештской произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Очевидцы рассказали, что водитель автомобиля марки Nissan попытался проехать на красный свет светофора. В результате произошло ДТП, которое перегородило проезд другим участникам движения.

«Авария на пересечении Димитрова и Будапештской. Водитель на Ниссане проехал на красный», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что машина скорой помощи спровоцировала массовое ДТП на Северном проспекте. «Скорая» зацепила машину BMW, которая въехала в припаркованные автомобили.