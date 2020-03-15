Неработающие светофоры спровоцировали трамвайную пробку у метро «Пионерская»

В воскресенье, 15 марта, у станции метро «Пионерская» в Петербурге образовалась трамвайная пробка.
По словам местных жителей, причиной коллапса стали поломка одного из трамваев и неработающие светофоры.
Кроме того, движение легкового транспорта у метро затруднено.
«На Пионерской сломался трамвай и не работают светофоры. Трамваи собираются в кучу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Пассажирам пришлось покинуть общественный транспорт и добираться другим путем.
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