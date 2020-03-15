В Кировском районе сгорела дача и баня в СНТ «Василеостровец»

В Кировском районе сгорела дача и баня в СНТ &#171;Василеостровец&#187;
Информации о пострадавших не поступало. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Ленинградской области произошел пожар на дачном участке. Сгорел дачный дом и баня.

Все произошло ранним утром в воскресенье, 15 марта, в садоводстве «Василеостровец» в Кировском районе Ленобласти. Согласно данным пресс-службы главного управления МЧС России по области, огонь охватил две деревянные постройки общей площадью почти в 100 квадратных метров.

На место происшествия отправились восемь сотрудников одной из пожарных частей областной противопожарной службы. Также на борьбу с огнем были направлены две спецмашины.

Пожар удалось потушить за час. Сейчас проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ям-Ижоре сгорел частный дом. Дом серьезно пострадал, огнем выбиты окна, крыша отсутствует.

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В Кировском районе сгорела дача и баня в СНТ «Василеостровец»
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