В Рыбацком частично обрушился мост через Славянку

В Рыбацком частично обрушился мост через Славянку
Дыра в мосту. Фото: vk.com/mamaustslavynka

Мост через реку Славянку частично обрушился в Рыбацком. К месту происшествия прибыли пожарные.

Обо всем рассказали в понедельник, 16 марта, в группе «Мамы. Рыбацкое. Усть-Славянка. Металлострой» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что в мосту образовалась дыра. Прибывшие на место спасатели оцепили место провала.

«Там провалилась пешеходная часть со стороны стройки, где никто не ходит сейчас», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улетевшие в канаву с кольцевой автодороги получили легкие травмы. Участниками аварии стали три легковых автомобиля.

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