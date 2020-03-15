В Рыбацком частично обрушился мост через Славянку

Мост через реку Славянку частично обрушился в Рыбацком. К месту происшествия прибыли пожарные.

Обо всем рассказали в понедельник, 16 марта, в группе «Мамы. Рыбацкое. Усть-Славянка. Металлострой» социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что в мосту образовалась дыра. Прибывшие на место спасатели оцепили место провала.

«Там провалилась пешеходная часть со стороны стройки, где никто не ходит сейчас», — написал пользователь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что улетевшие в канаву с кольцевой автодороги получили легкие травмы. Участниками аварии стали три легковых автомобиля.