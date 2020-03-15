Улетевшие в канаву с КАД отделались легкими травмами

В Петербурге на КАД произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали две женщины. Машины столкнулись в месте проведения дорожных работ.

Авария случилась в воскресенье, 15 марта, около половины десятого вечера на 111-м километре кольцевой автодороги.

Как сообщает управление ГИБДД по городу и Ленобласти, участниками дорожного инцидента стали три автомобиля. Обстоятельства случившегося и личности пострадавших уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель справился с управлением и врезался в две машины, одна из которых вылетела в канаву с водой.