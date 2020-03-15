Из галереи в Оксфорде похитили три картины стоимостью в миллионы фунтов

Из картинной галереи Крайст-Черча, которая находится при Оксфордском университете, похитили три картины. Общая стоимость украденного составляет несколько миллионов фунтов.

Все произошло 14 марта. Злоумышленники вынесли три картины XVI и XVII веков. До окончания расследования галерея будет закрыта.

Как сообщили РИА Новости, неизвестные вынесли картину художника Антониса Ван Дейка «Солдат верхом на лошади», которая была написана в 1616 году; произведения Сальвадора Розы «Скалистое побережье» примерно 1640-х годов, а также картину Аннибале Карраччи «Пьющий мальчик», примерно в 1580-х годов.

В настоящее время полицейские проводят тщательное расследование инцидента и поиск грабителей.

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