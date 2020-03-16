В Кировском районе отец ударил ножом своего сына

В одной из квартир Кировского района отец во время ссоры нанес своему сыну ножевое ранение. Петербурга. Инцидент произошел вечером 14 марта на улице Зины Портновой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что пенсионер 1949 года нанес ножевое ранение своему сыну 1975 года рождения во время распития алкогольных напитков.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с колото-резаным ранением левого бедра. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кингисеппском районе Ленобласти правоохранители задержали женщину, которая ножом ударила своего сожителя. Преступный инцидент произошел в среду, 10 марта, в квартире дома 35 по Крикковскому шоссе.