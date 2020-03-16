В Петербурге компьютерный мастер ударил пенсионерку и её телевизор

В Петербурге разыскивают частного мастера по ремонту техники. Мужчина побил пенсионерку, у которой не хватило денег на оплату ремонта.

Нападение произошло днем 15 марта в квартире дома 37 по проспекту Славы. К женщине 1940 года рождения пришел мастер по ремонту техники. Он должен был починить планшет. После того, как работы были закончены, мужчина назвал стоимость ремонта — 10 тыс. рублей.

Пенсионерка призналась, что у неё таких денег нет. В ответ на это ремонтник ударил женщину по лицу, вырвал у неё кошелек, откуда забрал 300 рублей, разбил ногой телевизор и ушел.

О произошедшем пенсионерка сообщила в полицию. Проводится проверка. Принимаются меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные под видом сотрудников медцентра проникли в квартиру пенсионера и похитили 400 тыс. рублей.