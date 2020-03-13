Лже-сотрудники медцентра обманули пенсионера на 400 тысяч

В Выборгском районе Петербурга мужчина 1945 года рождения стал жертвой мошенников. Неизвестные под видом сотрудников медицинского центра проникли к нему в квартиру и похитили 400 тыс. рублей.

В полицию вечером 11 марта обратился пенсионер, проживающей в одном из домов в Учебном переулке. Он сообщил, что около шести вечера к нему на стационарный телефон позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками крупного медицинского центра и сообщили, что в городе проходит осмотр людей пенсионного возраста.

После звонка в квартиру к пенсионеру пришел неизвестный мужчина. Под предлогом продажи лекарств он похитил 400 тыс. рублей.

«Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге неизвестные под видом сотрудников районного отдела соцобеспечения похитили у пенсионера документы и сбережения.