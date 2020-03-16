Россия закрывает границу с Белоруссией из-за эпидемии коронавируса

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Сколько еще жертв принесет коронавирус за это время? Фото: pixabay.com

Правительство России приняло решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за эпидемии коронавируса.

«Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь, массового распространения коронавируса», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Напомним, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек. Всего на территории России на сегодняшний день зарегистрировано 63 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской. Все они в последние две недели посещали Италию, Францию, Испанию и Швейцарию.