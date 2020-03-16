Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину с коронавирусом поймали

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину с коронавирусом поймали
Женщину поймали и вернули на лечение. Фото: pixabay.com

Из медицинского комплекса в Коммунарке ночью сбежала женщина, предположительно зараженная коронавирусом. Её удалось поймать и вернуть на лечение.

После побега из больницы женщина находилась дома, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Круг её общения устанавливается.

Главный врач медицинского учреждения Денис Проценко рассказал в Facebook, что по факту произошедшего было начато взаимодействие с полицией. Он призвал коллег объяснить немедикам серьезность ситуации, а жителей — проявить гражданскую сознательность.

Всего в медицинском комплексе находится 371 пациент. У 68 из них подтвержден диагноз внебольничная пневмония. У 17 обнаружен коронавирус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России приняло решение закрыть границу с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

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