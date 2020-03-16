Пожилой эксгибиционист напугал детей на Солидарности

В Невском районе Петербурга задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении трех несовершеннолетних.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 12 марта обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный показал половые органы её дочери в парадной дома на проспекте Солидарности.

Полицейские прибыли на место через 15 минут. По подозрению задержан 51-летний безработный мужчина. В ходе следственный мероприятиях была установлена его причастность к еще двум аналогичным случаям.

В этот же день он совершил на лестничной клетке дома на Солидарности развратные действия в отношении несовершеннолетних 2004 и 2005 года рождения.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный эксгибиционист оголился пред школьницами в Приморском районе Петербурга.