Ленобласть объявила о готовности к посевной

Ленобласть объявила о готовности к посевной
Техника готова к проведению посевной. Фото: lenobl.ru

Ленинградская область готова к проведению посевной. На поддержку растениеводства в 2020 году в бюджете заложено 1,7 млрд рублей. Об этом рассказали на первом заседании штаба по организации весенне-полевых работ 2020 года.

Более 621 млн рублей направят на проведение агротехнологических работ. Порядка 250 млн выделят на приобретение техники, еще 659, 2 млн рублей — на развитие мелиорации.

В хозяйства подготовили запас семян и удобрений. Завершен осмотр техники и заключены договоры на поставку горюче-смазочных материалов. В полевых работах планируют задействовать 3 тыс. 77 тракторов, 281 кормоуборочный комбайн и 169 зерноуборочных машин.

«Из бюджета начаты выплаты субсидии на компенсацию расходов на посевную», — уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

Озимые зерновые и многолетние травы, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, хорошо перенесли зимовку. Изреженность посевов в 50% превышают лишь 6-8% полей области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2019 год в Ленобласти стал урожайным для сельскохозяйственных культур.

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