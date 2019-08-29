В Ленинградской области выдался урожайный год для зерна

В 2019 году урожайность повысилась на 26%. Фото: pixabay.com

В 2019 году урожайность повысилась на 26%. Фото: pixabay.com

Нынешний год в Ленобласти для сельскохозяйственных культур выдался урожайным. Показатель прошлого года был значительно ниже.

К настоящему моменту в области убрали 19,3 тыс. га зерновых культур, собрав 76,4 тыс. т зерна.

Согласно информации правительства Ленобласти, средняя урожайность в настоящем году повысилась на 26%. Также отмечается, что собираемое зерно идет на корм сельскохозяйственным животным.

Как заявил Олег Малащенко, глава комитета по агропромышленному комплексу, почти готов запас кормов для животных на зимний период времени.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что экологи посоветовали покупать товары для школы, которые произведены на территории России. Товары из Китая к использованию не рекомендуются.