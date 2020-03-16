За 15 лет в Петербурге провели почти 500 закупок, связанных с аппаратами для вентиляции легких

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

Бокс для пациентов с подозрением на коронавирус в больнице Боткина. Фото: комитет по здравоохранению

За последние 15 лет больницы Петербурга провели около 500 закупок с упоминанием аппаратов искусственной вентиляции легких. Данное оборудование необходимо для пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.

По данным сервиса «Контур.Закупки», с 1 января 2005 года больницы и другие медицинские учреждения провели или объявили 480 закупок, в которых упоминаются аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В основном это расходные материалы, услуги по диагностике и обучению или одноразовые аппараты, пишет «Мойка78».

Количество функционирующих устройств на данный момент неизвестно. Просьбу назвать число аппаратов ИВЛ вице-губенатору Петербурга Олегу Эргашеву утром 16 марта направил депутат Борис Вишневский. Причиной этого стали слухи о том, что в Петербурге не хватает аппаратов ИВЛ.

Стоимость одного аппарата ИВЛ в зависимости от типа составляет от 1 до 5 млн рублей. Как сообщала gazeta.spb.ru ранее, в феврале 2020 года больницы и медцентры Петербурга потратили больше 20 млн рублей на семь новых устройств, еще 15 млн в ближайшее время выделят на четыре аппарата.