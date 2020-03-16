Больницы Петербурга покупают аппараты для вентиляции легких из-за коронавируса

Аппаратов ИВЛ не хватает во всем мире. Фото: Pixabay

Аппаратов ИВЛ не хватает во всем мире. Фото: Pixabay

В феврале нынешнего года приобретено уже 7 аппаратов. Данные закупки производятся в связи с распространением коронавируса. Если болезнь проходит в тяжелой форме без искусственной вентиляции легких в лечении не обойтись.

Больницы закупили в феврале устройств на 20,7 млн рублей. Об этом сообщает Мойка78 с ссылкой на сервис «Контур.Закупки».

Среди учреждение, в которых приобретены аппараты находятся детский клинических центр Раухфуса (2 штуки, купленные за 9,9 миллионов рублей), Александровская больница (один на 2 миллиона рублей) и Николаевская (два устройства были куплены да 7,8 млн рублей).

Помимо этого, в планах стоит закупка еще 4 устройств для двух больниц — Николаевской и Городскому гериатрическому центру. Первой достанется один аппарат ИВЛ за 4,5 млн рублей, а второму три за 11,4 млн.

Всего с февраля было объявлено о 17 запупках. Приобретались и запчасти для оборудования. Помимо этого, куплено 52 одноразовых устройства ИВЛ.

Напомним, в Петербурге подтверждено 7 случаев заболевания коронавирусом. Подозревают COVID-19 у 120 человек. В Ленобласти случай заражения пока только один.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство РФ назвало меры по борьбе с коронавирусом.