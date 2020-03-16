Правительство РФ назвало меры по борьбе с коронавирусом

Правительство РФ назвало меры по борьбе с коронавирусом
Михаил Мишустин. Фото: government.ru

В России усиливаются меры по борьбе с пандемией коронавируса. На эти цели будет выделено до 300 млрд рублей, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, деньги направят на обеспечение первоочередных потребностей в расходах и поддержку отраслей и граждан.

Власти также озвучили ряд мер по борьбе с коронавирусом и его последствиями, пишет «Коммерсантъ». Будет запущена единая горячая линия, для россиян на карантине обеспечат особый порядок оплаты больничных листов, создадут фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом, авиаперевозчикам и туристическим компаниям дадут отсрочку по выплате налогов.

Помимо этого, планируется разрешить онлайн-продажу лекарств без рецептов. Рассмотрение соответствующего законопроекта поручено провести в ускоренном порядке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России приняло решение закрыть границу с Белоруссией из-за пандемии коронавируса.

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