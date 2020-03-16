В Петербурге начинаются технологические разводки мостов

В ночь с 16 на 17 марта в Петербурге начинаются технологические разводки мостов через Неву и Малую Неву. Первыми разведут Троицкий и Литейные мосты.

Пролеты Троицкого моста поднимут с 1:20 до 4:50 утра. Литейный мост разведут с 1:40 до 4:45, рассказали в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Технологические разводки будут осуществляться почти каждый день вплоть до открытия навигации 10 апреля. Всего запланировано более 50 разводок, больше всего — на Литейном мосту. Пролеты его поднимут 14 раз.

С 1:20 до 4:50 в ночь с 17 на 18 марта, а также на 19 марта разведут Троицкий мост. В ночь с 19 на 20 — Литейный мост (1:40 — 4:45), Троицкий (1:20 — 4:50), Биржевой (2:00 — 4:55), Самсониевский (1:30 — 4:30). В ночь на 23 марта — Троицкий (1:20 — 4:50) и Тучков (2:00 — 4:55). Дворцовый мост впервые разведут в ночь с 26 на 27 марта. Подробнее с графиком разводок можно ознакомиться на сайте КРТИ.

Технологическую разводку мостов Петербурга осуществляет СПб ГБУ «Мостотрест».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Славянского моста в Петербурге произошел обвал асфальта. Причиной этого мог стать подмыв грунта.