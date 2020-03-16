В Петербурге и Ленобласти объявлен желтый уровень опасности

Город снова находится во власти стихии. Это связано с усилением ветра. Его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В Ленобласти скорость и вовсе может достигнуть 17 метров. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Желтый уровень опасности сохранится до полуночи.

Сейчас в Северной столице идет дождь.

Помимо этого, МЧС предупреждает об опасности выхода на лед в Ленинградской области. Температура не стабильна. Поэтому лучше не рисковать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что теплая погода позволила птицам вернуться в Петербург раньше. В город уже вернулись кулики и чибисы. Также, орнитологи заметили лебедей. В прошлом году на водоемах был лед, поэтому птицам негде было остановиться. В этом году погода удивила своими плюсовыми температурами. Многие птицы и вовсе уже зимуют в городе на Неве. Например, кряквы.