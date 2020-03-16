Дворец творчества юных оштрафовали за разбитую вазу XIX века

Дворец творчества юных оштрафовали за разбитую вазу XIX века
Можно ли восстановить вазу - неизвестно. Фото: pixabay

Нарушение обнаружил КГИОП во время осмотра. Было установлено, что в здании «Дворец Аничков и Кабинет Его Императорского Величества» разбита ваза из белого мрамора XIX века.

В результате разбирательств, Куйбышевский суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей «Дворец творчества юных», который располагается в вышеупомянутом здании, являющимся объектом культурного наследия. Нарушение пришлось на часть 1 статьи 7.13 КоАП РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Нижняя часть вазы оказалась расколота пополам. Ручка и вовсе отвалилась. Основание же было разобрано и убрано.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд зарегистрировал иск парламентариев Петербурга к КГИОП по поводу решения по Охтинскому мысу. Депутаты считают, что данное решение нарушает право на защиту и сохранность важных культурно-исторических объектов и право доступа к ним.

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Дворец творчества юных оштрафовали за разбитую вазу XIX века
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