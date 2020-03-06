Суд зарегистрировал иск парламентариев Петербурга к КГИОП по поводу решения по Охтинскому мысу

Суд зарегистрировал иск парламентариев Петербурга к КГИОП по поводу решения по Охтинскому мысу
Куйбышевский районный суд принял иск депутатов. Фото: pixabay.com

Куйбышевский районный суд принял заявление от членов парламента Петербурга Бориса Вишневского, Надежды Тихоновой и Марины Шишкиной к КГИОП.

Претензия депутатов к комитету заключается в выданном ведомством заключении по Охтинскому мысу. КГИОП постановил, что объекты археологического наследия на Охтинском мысу будут охраняться государством лишь частично. Истцы считают, что решение комитета нарушает право на защиту и сохранность важных культурно-исторческих объектов и право доступа к ним.

Отметим, что сейчас развитием мыса занимается «Газпром», который намерен построить на этой территории деловой комплекс и парк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» продемонстрировал петербуржцам концепцию благоустройства Охтинского мыса. Подготовкой архитектурного проекта холдинга займется японское архитектурное бюро.

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