Суд отказал «Саратовским авиалиниям» в иске к «России»

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"Саратовские авиалинии" судятся с авиакомпанией "Россия". Фото: saratovairlines.ru

Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении исковых требований авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к АО «Авиакомпания «Россия». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

«Саратовские авиалинии» через суд намеревались изменить условия договора субаренды самолетов. Поводом для подачи иска стало наличие дефектов. Представители авиакомпании, аргументируя законность требований, ссылались на экспертное заключение специалистов. Оно подтверждало наличие дефектов до передачи самолетов «Саратовским авиалиниям».

В свою очередь ответчик настаивал на том, что данные дефекты не влияли на эксплуатацию самолета. Доработать их — обязанность «Саратовских авиалиний», заявил представитель «России» в суде.

По словам ответчика, «Саратовские авиалинии» рассчитывали извлечь максимальную выгоду из ситуации. Это, якобы, было главным мотивом ответчика.

С учетом ранее заявленного иска примерный размер успешного исхода данного дела для АО «Авиакомпания «Россия» составит порядка 450 млн рублей.

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