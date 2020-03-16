В Красносельском районе к 2022 году появится складской комплекс за 2,5 млрд

Власти Северной столицы планируют в течение двух лет возвести новый складской комплекс на Волхонском шоссе площадью более 64 тысяч квадратных метров.

О планах городского правительства на заседании в понедельник, 16 марта, рассказал председатель комитета по инвестициям Роман Голованов. В течение двух лет на территории Волхонского шоссе построят более 64 тысяч «квадратов» складских площадей. Таким образом, в Красносельском районе города появится свыше 300 рабочих мест.

Спонсором проекта выступит компания «Логистическая группа «Адмирал», которая является стратегическим инвестором города. Организация готова профинансировать строительство комплекса на 2,5 млрд рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правоохранители выявили вымогательство при строительстве коммерческого объекта в Гатчинском район