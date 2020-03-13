Полиция раскрыла коммерческий подкуп при строительстве объекта в Гатчине

Полиция полагает, что при строительстве объекта в Гатчине произошел коммерческий подкуп. Фото: pixabay.com

Полиция полагает, что при строительстве объекта в Гатчине произошел коммерческий подкуп. Фото: pixabay.com

Руководителя одной из подрядных организаций задержали по подозрению в вымогательстве сотен тысяч рублей у субподрядчика при возведении объекта в городе Гатчина Ленинградской области.

34-летний мужчина задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По данным правоохранителей, он в силу своих полномочий контролировал производство строительно-монтажных работ по возведению одного из объектов в Гатчине.

«Злоумышленник требовал и получил от руководства частной организации — субпорядчика, денежные средства», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Всего было передано порядка 875 тыс. рублей. Деньги мужчина, как полагают оперативники, требовал за заключение договора субподряда и дальнейшую работу на данном объекте.

Возбуждено уголовное дело по статье о коммерческом подкупе. Расследование продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге менеджера крупной компании заподозрили в коммерческом подкупе.