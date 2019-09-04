Директора филиала крупной компании задержали в Петербурге

Директора филиала крупной компании задержали в Петербурге
Задержанного подозревают в коммерческом подкупе. Фото: Baltphoo/Елена Яковлева

В одном из кафе в Петербурге полиция задержала директора регионального филиала крупной российской компании. Его подозревают в коммерческом подкупе.

«Предварительно установлено, что фигурант потребовал 14 миллионов рублей от представителя организации, занимающейся промышленным строительством», — сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

За эта деньги мужчина обещал подписать документы строительной компании. Они были необходимы для судебного разбирательства о выполнении дополнительного объема работ. Стоимость работ оценивается в более чем 300 млн рублей.

Директор был задержан во время получения денег при подписании документов строительной компании.

Предварительное расследование продолжается. Правоохранители выясняют обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге за взятку задержан менеджер, руководящий одним из проектов компании, входящей в группу INGKA, куда также входит ИКЕА.

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