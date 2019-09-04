ИКЕА обратилась в полицию, не пожалев взяточника

В Петербурге за взятку задержан менеджер компании, входящей в группу INGKA, куда также входит ИКЕА. С заявлением о вымогательстве взятки у контрагента в полицию обратились сами представители компании.

Это уже далеко не первый случай, когда шведский концерн выявляет коррупционеров и с помощью правоохранителей привлекает их к ответственности.

Как рассказали представители концерна, менеджер, руководящий одним из проектов, попытался получить незаконные выплаты от одной из компаний, обслуживающих ТЦ «МЕГА Дыбенко». Узнав об этом, представители INGKA обратились в полицию и вскоре злоумышленника задержали.

Сейчас правоохранители продолжают расследование, а в INGKA идет своя проверка «по обстоятельствам произошедшего».

«Компания категорически не приемлет коррупцию и продолжит тесно взаимодействовать с правоохранительными органами при выявлении аналогичных случаев», — подчёркивают в INGKA.

Эксперты уверены, что выявление злоумышленника — это результат эффективности процедур внутри компании.

По их словам, шведский концерн нетерпим к коррупции и неустанно борется с ней.

«Неудивительно, что рано или поздно кто-то попался», — считает Юлий Тай, управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус».

Не случай и то, что INGKA не скрывает факт коррупции, а сразу обратилась к правоохранителям. «Это можно считать сигналом для тех менеджеров шведского концерна, кто решит использовать служебное положение для незаконного обогащения», — добавляет адвокат.

Не первый случай

Концерн уже далеко не единожды расставался с сотрудниками– вне зависимости от их уровня – попавшимися на коррупционной деятельности или проявивших к ней терпимость. Эти коррупционные дела, бывало, оканчивались и приговором.

К примеру, в 2012 г. посредник бывшего руководителя группы аренды ООО ИКЕА МОС Окан Юналан получил пять лет лишения свободы за коммерческий подкуп. В 2009-10 годах за потакание коррупции концерн покинули иностранные сотрудники– Пер Кауфман, Стефан Гросс и Юаким Виртанен. Как ранее сообщали представители ИКЕА, эти топ-менеджеры знали о получении подрядчиком незаконного вознаграждения, но не стали реагировать на это согласно корпоративным принципам.

Случай с гражданином Швеции Юакимом Виртаненом примечателен еще одним совпадением. Он занимал ту же должность, как и арестованный накануне в Петербурге менеджер — руководитель проекта.

По ТК и УК

Примечательно, что Виртанена просто уволили из компании и не стали привлекать к расследованию правоохранителей. И в итоге, как сообщает издание «Версия», оставшийся без работы менеджер якобы вступил в сговор с Константином Пономарёвым, не так давно приговорённым к 8 годам лишения свободы за заведомо ложные доносы.

По данным СМИ, в 2016 году Виртанен передал Пономареву документы, якобы подписанные Виртаненым накануне отстранения от работы в 2009 году. Эти документы были использованы для предъявления ретейлеру очередных исков на 507 млн. рублей и 9,3 млрд. рублей, а также ареста счетов компании.

Впоследствии Верховный суд отменил это решение. Вероятно, в компании сделали выводы и теперь не намерены ограничивать себя в борьбе с коррупцией только Трудовым Кодексом РФ.