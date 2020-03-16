В Петербурге создадут штаб по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса

Штаб должен быть создан "в первую очередь по аренде, рекламе, коммунальным услугам. Каждое банкротство предприятия надо рассматривать как ЧП", - заявил Беглов. Фото: https://www.gov.spb.ru

Штаб должен быть создан "в первую очередь по аренде, рекламе, коммунальным услугам. Каждое банкротство предприятия надо рассматривать как ЧП", - заявил Беглов. Фото: https://www.gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился в течение недели организовать штаб по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Такое поручение градоначальник озвучил в понедельник, 16 марта, на правительственном заседании. К вынужденным мерам по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства заставляет прибегнуть сложная экономическая ситуация, установившаяся из-за пандемии коронавируса.

Губернатор отметил, что необходимо, несмотря на кризисную ситуацию, сохранить рабочие места. Кроме того, в Петербурге в особой поддержке нуждается туристическая сфера. Беглов призвал сосредоточиться на развитии внутреннего туризма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе к 2022 году построят новый складской комплекс, который обеспечит 300 дополнительных рабочих мест.