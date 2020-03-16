Петербургские суды возвращаются к работе после «заминирований»

Петербургские суды возвращаются к работе после &#171;заминирований&#187;
Суды возвращаются к работе. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

В Петербурге рабочая неделя началась с очередной волны эвакуаций из-за сообщений о заминировании. В ходе проверки взрывчатых веществ обнаружено не было.

Все произошло сегодня, 16 марта. Письма с угрозами поступили на электронную почту районных судов. Всех людей попросили покинуть здания.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, специалисты проверили учреждения, после чего сотрудники начали возвращаться к работе. Первым из них стал Петроградский районный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суды Петербурга снова эвакуируются из-за «минеров».

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