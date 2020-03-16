Суды Петербурга снова эвакуируются из-за «минеров»

Анонимы продолжают донимать Петербург сообщениями о минировании. Письма с угрозами взрыва в понедельник, 16 марта, получили районный суды.

Предварительно в городе эвакуируют три районных суда: Октябрьский на Почтамской улице, Василеостровский на Среднем проспекте Васильевского острова и Петроградский на Съезжинской улице. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Здания предстоит проверить на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройства.

Сообщения о минировании приходят на электронные адреса районных судов Петербурга с конца ноября 2019 года. В списки анонимов также регулярно попадают детские сады, больницы, школы, торговые центры, вокзалы, станции метро, вузы, магазины и другие объекты. Неизвестные грозятся отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов. Деньги им, якобы, должен предприниматель Константин Малофеев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге «заминировали» вокзалы и станции метро. Анонимы указали в графе отправитель имя «Валентина Терешкова».