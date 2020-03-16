Renault повысила цены на автомобили в России

Ситуация с рублем грозит повышением цен на различные импортные товары. Фото: pixabay

Ситуация с рублем грозит повышением цен на различные импортные товары. Фото: pixabay

Произошло это из-за падения рубля и удешевления нефти.

Цены увеличились на 1,14% из-за изменения экономической ситуации в стране. Ранее автопроизводители заявление, что повышение цел возможно и вполне логично, ведь они зависят от сырья и запчастей, которые доставляются из-за за границы по ценам, которые установлены в евро или долларах.

Повышение будет происходить постепенно. В общей сложности, цены могут вырасти на 10%. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на экспертов.

В связи с этим, в автосалонах наблюдается наплыв потенциальных покупателей.

Напомним, рубль резко обвалился 9 марта из-за снижения цен на нефть, которые случились из-за неудачных переговоров о сокращении добычи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что АвтоВАЗ может изменить цены на свою продукцию из-за падения рубля.