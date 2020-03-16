Джиган намекнул, что страдает от биполярного расстройства

Известный хип-хоп исполнитель Джиган недавно оказался в реабилитационной клинике. Артист никак не объяснил произошедшее, однако недавно намекнул, что, возможно, страдает от биполярного расстройства.

Когда в «идеальной семье» Дениса Устьменко-Вайнштейна и Оксаны Самойловой произошел серьезный разлад, подписчики подумали, что дело в наркотической или алкогольной зависимости рэпера. Однако теперь поклонники пары склоняются к более серьезному варианту: они подозревают, что у Джигана серьезное психическое расстройство.

К такому выводу интернет-пользователи пришли после того, как музыкант опубликовал в своем Instagram скриншот с описанием серьезной болезни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Оксана Самойлова также прокомментировала конфликт с супругом. Она заявила, что не знает, что будет дальше с их парой, но считает себя обязанной помочь отцу своих детей в сложной ситуации.