В Сертолово после ДТП госпитализировали человека

У него диагностировали с травмами различной степени. Сейчас за состоянием пострадавшего наблюдают врачи.

Все случилось вечером 16 марта. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в группе «ОУ «Пожарно-спасательная служба МО» Агалатовское». Авария произошла в Сертолово – там столкнулись два легковых автомобиля. На место прибыли сотрудники дежурного караула ПСС Агалатово. Выяснилось, что в ДТП пострадал один человек – его госпитализировали с травмами различной тяжести.

Пока подробности инцидента не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Скандинави» столкнулись фургон и фура. Есть пострадавшие. Мужчина выехал на полосу встречного движения, уходя на обгон, и врезался в большегруз с полуприцепом.