Финляндия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Правительство Финляндии приняло решение о введении чрезвычайного положения до 13 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

С 18 марта в стране будут закрыты школы и университеты, однако учреждения дошкольного образования и детские сады продолжат работу.

Кроме того, правительство Финляндия готовится к закрытию границы из-за вспышки коронавируса.

Число заболевших вирусом COVID-19 в Финляндии, по последним данным, превысило 100 человек.

С 18 марта страны Евросоюза закрывают свои границы для стран, которые не входят в союз. Запрет на въезд снимут не менее, чем через 30 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что многие жители Северной столицы поехали в Финляндию в последний день перед закрытием границы с Евросоюзом.