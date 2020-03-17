Из-за скользкой дороги на улице Бабушкина произошло ДТП

Во вторник, 17 марта, в Петербурге на улице Бабушкина в сторону улицы Шелгунова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«ДТП на Бабушкина, в сторону Шелгунова. Там очень скользко», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что ДТП могло произойти из-за небольшой гололедицы.

Информации о пострадавших не поступало.

«Дорожники тоже перешли на удаленную работу», — шутят пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.