Россиянам рассказали, как долго магазины продержатся без поставок

Дефицита продуктов в российских супермаркетах не предвидится.Фото: pixabay.com

Дефицита продуктов в российских супермаркетах не предвидится.Фото: pixabay.com

В среднем, запасов в магазинах страны без продуктовых поставок хватит еще на два месяца. Однако вряд ли ситуация обострится до такой степени, сейчас поставки продолжаются.

О состоянии продовольственной сферы в России в период пандемии коронавируса рассказал пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко. Он также рассказал о продуктах, которые пользуются повышенным спросом среди граждан. Лидируют различные крупы, макаронные изделия, туалетная бумага и средства дезинфекции, передают «Известия».

Кроме того, согласно данным АКОРТ, в магазинах рассматривают возможность ускоренной доставки дефицитных товаров.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Валентина Матвиенко призвала жителей России перестать паниковать и не сметать продукты с полок магазинов.