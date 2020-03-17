Финны не верят российской статистике по коронавирусу

Финны не верят российской статистике по коронавирусу
Флаг Финляндии. Фото: Pixabay

Финский город Иматра призывает граждан отказаться от поездок в Россию, поскольку ситуация с коронавирусом пока неясна в России.

Как сообщает Служба новостей Yle, МИД Финляндии и Госсовет призывает финнов по возможности отказаться поездок за границу из-за риска заражения новым типом коронавируса Covid-2019.

Исполняющая обязанности мэра Иматры Кайса Хейно напомнила, что данные требования касаются даже коротких поездок. Стоит отметить, что жители Финляндии зачастую ездят в приграничную Россию за бензином из-за его дешевизны.

Мэр подчеркнула, что на данный момент нет подтвержденной информации о ситуации с коронавирусом в России, а также точного числа заболевших.

Она также настоятельно рекомендовала соблюдать данные инструкции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы массово едут в Финляндию перед закрытием границы.

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