Надежная защита ваших сбережений – недвижимость от «Группы ЛСР»

Во время экономической нестабильности в стране обезопасить свои сбережения – одна из главных мер предосторожности.

И если глубоких познаний в сфере инвестиций нет, лучше всего обратить внимание на самый проверенный годами способ – вложение в недвижимость. При любых финансовых кризисах жилье – это надежный актив, который позволит сохранить деньги, а со временем и приумножить. Какие нюансы стоит учесть при покупке жилья?

Надежный застройщик

Первое, на что стоит обратить внимание перед покупкой недвижимости – это репутация застройщика. Она гарант того, что ваши деньги будут в сохранности и смогут работать на вас. Первичные критерии надежности компании: опыт на рынке, количество реализованных объектов и сроки их сдачи, официальная документация.

К примеру, «Группа ЛСР» успешно действует на рынке недвижимости более 26 лет и является лидером рейтинга застройщиков по объему строящегося жилья на рынке Санкт-Петербурга (по версии Единого ресурса застройщиков).

Главными плюсами работы компании можно назвать высокие темпы строительства и жёсткое соблюдение сроков сдачи. Всю необходимую документацию по каждому проекту можно найти на сайте наш.дом.рф. Покупатели могут отслеживать ход строительства по ежемесячным фотоотчетам и онлайн трансляциям прямо на сайте застройщика.

Сроки передачи квартир

Если вы хотите быть максимально спокойны при покупке недвижимости, стоит выбирать проекты с высокой степенью готовности.

Уже в 2020 году ключи от новых квартир получат дольщики следующих проектов «Группы ЛСР»: «Новая Охта», «Цветной город», «Ручьи», «Шуваловский», «Цивилизация», «Заповедный парк». Остался ряд лотов и в готовых комплексах как комфорт-класса, так и в сегменте бизнес: «Новая Охта», «Шуваловский», «Три ветра», «Богемия», NEO.

Если время ожидания ключей играет менее принципиальную роль, чем стоимость, то стоит обратить внимание на проекты с более долгосрочными инвестициями: ЖК комфорт-класса «Заповедный парк» сдается в 4 кв. 2021 года, расположенный на берегу финского залива ЖК «Морская набережная» – в 4 кв. 2022 года, а «Цивилизация на Неве» – во 2 кв. 2021 года. Покупка квартиры на более ранних стадиях строительства гарантирует увеличение ее стоимости в будущем.

Инфраструктура и социальные объекты

Вне зависимости от целей приобретения жилья, будь то инвестиции или проживание, важную роль при выборе квартиры играет инфраструктура и укомплектованность локации социальными объектами.

И здесь проекты «Группы ЛСР» обладают преимуществом: проект каждого комплекса учитывает наличие рядом социальной инфраструктуры. Кроме того, сама компания в своих объектах предусматривает строительство школ и детских садов и активно их реализует.

На сегодня в активной фазе строительства у застройщика три социальных объекта: школа и два детских сада.

Доступность покупки

Даже если на оплату полной стоимости квартиры сбережений не хватает, рассматривать покупку квартиры как инвестицию все равно можно.

Пока ипотечная ставка за всю ее историю изменений самая низкая, но, учитывая экономическую нестабильность, она может увеличиться в любой момент. Поэтому лучшее время для покупки недвижимости – сейчас!

«Группа ЛСР» сотрудничает с ведущими банками страны: покупатели могут воспользоваться разными ипотечными предложениями со ставкой от 4,5%. Также квартиры от этого застройщика можно приобрести с использованием различных госпрограмм: военная и семейная ипотека, расширенная программа материнского капитала.

Сохраняйте свои накопления: покупайте квартиру в «Группе ЛСР»!