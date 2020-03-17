Volkswagen на время закрывает большинство заводов в Европе из-за коронавируса

В частности будут закрыты заводы в Испании. Фото: Pixabay

В частности будут закрыты заводы в Испании. Фото: Pixabay

Европейский автомобильный концерн Volkswagen Group приостанавливает работу большинства заводов в Европе из-за негативного влияния коронавируса на спрос.

В частности будут закрыты заводы в Испании, в городе Сетубал в Португалии, в Братиславе в Словакии, и на заводах Lamborghini и Ducati в Италии. Об этом заявил глава группы Херберт Дис, сообщает агентство Франс Пресс.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Число официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом Covid-2019 в мире за минувшие сутки выросло на почти 14 тысяч.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения на 17 марта, в общей сложности в мире за сутки заразились 13 903 человек, из которых 29 — в Китае, где впервые произошла вспышка вируса. Общее число заразившихся на данный момент составляет 167 511 человек.

Всего с момента появления нового типа коронавируса от него умерло 6 606 человек, из них 3 388 находятся за пределами Поднебесной. Коронавирус проник в 151 страну.

В России случаи заболевания новым типом коронавируса выросли до 93. Из всех зарегистрированных случаев 86 являются завозными, а остальные — контактные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россияне заболели коронавирусом в ОАЭ. Речь идет о двух жителях России. Об этом сообщает Минздрав ОАЭ. Было отмечено, что заболевшие были в контакте с итальянскими велогонщиками, у которых был обнаружен вирус.