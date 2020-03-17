Автобус врезался в легковушку на Учительской улице

Автобус врезался в легковушку на Учительской улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 17 марта, в Калининском районе Петербурга на Учительской улице, недалеко от пересечения с улицей Брянцева произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

По словам очевидцев, рейсовый автобус въехал в заднюю часть легковушки, когда та разворачивалась.

«У перекрёстка Учительской и Брянцева водитель автобуса въехал в разворачивающийся автомобиль», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, Ford Focus вбил в канаву легковушку с двумя женщинами.

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