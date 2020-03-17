В Петербурге снова «минируют» суд, отели и вокзалы

Письмо от анонима поступило на электронную почту Василеостровского районного суда. Об эвакуации сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В письме сообщается о «минировании» вокзалов и 40 отелей в различных районах Северной столицы.

Подобные случаи происходят в России очень часто. А сама волна подобных угроз началась в конце осени 2019 года. Анонимы угрожают взрывами школам, судам, торговым центрам, высшим учебным заведениям. Все подобные сообщения оказываются ложными, но по каждому случаю проводится проверка. Недавно ФСБ России сообщало о том, что им удалось заблокировать иностранные ресурсы, с которых велась вредительская рассылка в больших количествах.

Недавно неизвестные начали сообщать о «минировании» российских самолетов. В сообщениях с подобными угрозами анонимы вымогают биткоины. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на источник в силовых структурах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимы пригрозили минированием судам и детским садам Петербурга.