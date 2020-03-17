Виктория Боня отправилась в охваченную коронавирусом Францию на день рождения дочери

Экс-звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня, несмотря на накаленную эпидемиологическую обстановку во всем мире, отправилась отдыхать во Францию.

Во вторник, 17 марта, светская львица рассказала подписчикам своего официального аккаунта в Instagram, что отправляется за границу. Выбор Виктории пал на Францию, несмотря на то, что в стране действует чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса.

Она объяснила, что летит туда, потому что в Монако находится её 8-летняя дочь, у которой сегодня день рождения. Звезда заявила, что не может пропустить такое событие. Некоторые комментаторы похвалили её смелость и пожелали удачной поездки, другие усомнились в том, что небезопасное путешествие — хорошая идея.

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