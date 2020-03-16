Экс-зависимая Дана Борисова и Джигане: «Финала три»

Телеведущая убеждена, что рэперу нужно лечиться от зависимости как минимум полгода.

Телеведущая Дана Борисова прокомментировала выходки рэпера Джигана. Она заявила, что у него точно есть зависимость и ему нужна помощь врачей. Борисова не верит, что рэпера вылечили всего за неделю – это невозможно. Знаменитость также не поняла, почему Джигану позволили пользоваться телефоном – обычно это запрещено в подобных учреждениях. Она убеждена, что если рэпер не возьмется за себя всерьез, то его ждут либо тюрьма, либо больница, либо смерть.

«Ему есть, ради кого выздоравливать. Я настаиваю, что он должен потратить на лечение полгода, не меньше»,

— сообщила телеведущая.

Напоминаем, что Джиган вернулся в семью и уже успел погулять с новорожденным сыном по Майами. Самойлова не собирается разводиться с папой своих четырех детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Джиган намекнул, что страдает от биполярного расстройства.