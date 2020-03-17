Александринский театр покажет свои спектакли в режиме онлайне

Александринский театр покажет свои спектакли в режиме онлайне
Просмотр будет совершенно бесплатным. Фото: vk.com/alexandrinskytheater

Трансляции состоятся в официальной группе в социальной сети «Вконтакте», в которой и было опубликовано сообщение об этом, и на сайте театра. В рамках подобных показов, проводящихся впервые, зрителям по ту сторону экранов 17 и 18 марта продемонстрируют спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», который состоится на Новой сцене.

Генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич выразил надежду на то, что людям понравится подобный формат. Ведь сейчас во время сложной эпидемиологической ситуации, люди отказываются от посещения различных мероприятий. Подобный опыт позволит объединиться людям на расстоянии и поделиться впечатлениями от спектакля в режиме онлайн. Малич надеется, что трансляции поднимут зрителям настроение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александринский театр новая сцена спектакль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы раскупают туалетную бумагу из-за коронавируса
Общежитие Института кино и телевидения в Петербурге частично закрыли на карантин
Александринский театр покажет свои спектакли в режиме онлайне
Павел Грудинин и его семья подали в суд на «Вконтакте»
В Пушкинском районе ко Дню Победы высадят тематические цветники
Врачи из Китая объяснили, в чем ошибаются европейские коллеги при лечении ...
Родителям детей, отправленных на карантин, могут начать выдавать больничные
Виктория Боня отправилась в охваченную коронавирусом Францию на день ...