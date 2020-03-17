Александринский театр покажет свои спектакли в режиме онлайне

Трансляции состоятся в официальной группе в социальной сети «Вконтакте», в которой и было опубликовано сообщение об этом, и на сайте театра. В рамках подобных показов, проводящихся впервые, зрителям по ту сторону экранов 17 и 18 марта продемонстрируют спектакль Жени Беркович по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия», который состоится на Новой сцене.

Генеральный продюсер Новой сцены Александр Малич выразил надежду на то, что людям понравится подобный формат. Ведь сейчас во время сложной эпидемиологической ситуации, люди отказываются от посещения различных мероприятий. Подобный опыт позволит объединиться людям на расстоянии и поделиться впечатлениями от спектакля в режиме онлайн. Малич надеется, что трансляции поднимут зрителям настроение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге запретили мероприятия от 1 тысячи человек.