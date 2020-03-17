После видео блогера, в котором он бьет окна в доме Витцеля, возбуждено уголовное дело

После видео блогера, в котором он бьет окна в доме Витцеля, возбуждено уголовное дело
Загородный дом Франца Витцеля в Сестрорецке был признан региональным памятником в мае 2019 года. Фото: gov.spb.ru

Молодой человек не знал, что данное здание является памятником регионального значения.

В полицию Курортного района было сообщено о том, что в социальной сети Instagram опубликовано видео, на котором блогер ходит по дому Франца Витцеля в Сестрорецке и бьет стекла. Данное здание было построено в начале 20 века, а недавно было внесено в единый реестр объектов культурного наследия.

Полиция произвела выезд на место случившего происшествия. В результате, было выяснено, что на втором этаже разбито 16 окон. Ущерб владельцем здания оценен в 65 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После необходимых проверок, 16 марта было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 243 УК РФ — повреждение объектов культурного наследия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке вандал громил битой особняк Витцеля.

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